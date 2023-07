Perché il libero scambio è l'arma migliore contro i nemici della democrazia

La questione è semplice e lo è ancora di più a un anno e mezzo dall’invasione dell’Ucraina: più globalizzazione uguale più libertà. C’è stato un tempo in cui il fronte trasversale del populismo nazionalista ha cercato in tutti i modi di descrivere la difesa della democrazia e la difesa del mercato come concetti in contrasto l’uno con l’altro. C’è stato un tempo in cui i nemici della globalizzazione, nemici convinti cioè che l’esondazione del mercato potesse coincidere con una riduzione delle libertà di un determinato paese, hanno cercato in tutti i modi di denunciare quanto potesse essere pericolosa, per la sovranità di una nazione, la moltiplicazione degli accordi di libero scambio. C’è stato un tempo in cui i teorici dell’antiglobalismo hanno cercato in tutti i modi di dimostrare quanto l’eccessiva esposizione di un paese alle dinamiche di mercato potesse diventare controproducente per la difesa della libertà dei popoli. Quel tempo, però, è finito. E l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha messo in evidenza una dinamica diversa, contraria, persino controintuitiva.

