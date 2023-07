Le paranoie di Meloni sui magistrati mettono in subbuglio la maggioranza

L'intemerata contro le toghe studiata a Palazzo Chigi. Doveva ricompattare il governo, invece lo ha mandato in tilt. Salvini fa lo gnorri. Forza Italia in rivolta: "Pensiamo piuttosto alle cose da fare, non ai diversivi", dice Cattaneo. E La Russa innesca un rodeo dentro FdI, tra rinfacci e rivendicazioni: "Se smette di straparlare, per noi è una Liberazione"

La coincidenza apparentemente nefasta, lui la vede invece provvidenziale. “La mia imputazione coatta proprio a ridosso del caso Santanchè, dimostra che un teorema esiste. Accusano me di aver rivelato un segreto, quando qui l’unico segreto violato è quello dell’indagine a carico di Daniela spifferato ai giornali”. Insomma Andrea Delmastro non ha dubbi: l’accerchiamento esiste. La tesi dell’assedio delle procure del resto non nasce a caso. Anche perché a Palazzo Chigi, cioè nel luogo dove la teoria del complotto ha preso sostanza, durante una riunione del sancta sanctorum patriottico convocata da Giorgia Meloni giovedì pomeriggio, a suggerire l’apertura delle ostilità contro i pm non c’erano solo i due fattacci noti, quello della ministra del Turismo e del sottosegretario alla Giustizia. Era già arrivata la notizia che a breve sarebbe deflagrato il terzo caso, forse il più fangoso, e cioè quello del figlio di Ignazio La Russa, e dunque non era male trovare un diversivo, la fumisteria: insomma provare a disinnescare preventivamente il clamore inevitabile che la denuncia verso Leonardo Apache avrebbe provocato. Non tanto, dunque, un cedimento dei nervi alla tensione di giornata. Semmai la voglia di disvelare una trama che s’intravede – che si è convinti di intravedere – per detonarla prima che esploda. “Se credono di replicare con me quel che hanno già fatto con altri, si sbagliano di grosso”, s’è sfogata la premier. Ce l’aveva con non meglio precisati registi di manovre politico-giudiziarie. Il timore delle toghe, dunque, come estrema forma del cospirazionismo vittimistico tipico della destra sovranista? I giudici, oggi, dopo che ieri erano “i boiardi del deep state” da falciare col machete, e ieri l’altro “i burocrati di Bruxelles”?