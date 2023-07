La vergogna della commissione Covid

In principio fu “onestà, onestà”. Oggi abbiamo “verità, verità”. Cambiano i governi ma resta immutato il populismo di fondo. Il passaggio del testimone da quel Movimento 5 stelle che muoveva i primi passi istituzionali all’attuale maggioranza del governo Meloni si è registrato ieri dopo l’approvazione alla Camera della proposta di legge sull’istituzione di una commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione della pandemia Covid. Un via libera accolto, per l’appunto, al grido di “verità, verità” dai banchi della maggioranza. Un provvedimento approvato al solo fine di essere utilizzato come clava per colpire le opposizioni. Basti pensare ad alcuni passaggi a oggi rimasti inspiegabili. A cominciare dal mancato coinvolgimento dell’operato delle regioni. Se la commissione doveva servire a comprendere cosa non ha funzionato nella fase di gestione emergenziale, qual è il senso di escludere quelle regioni che già oggi hanno ampie competenze in materia di sanità e che con l’autonomia differenziata ne avranno sempre di più in futuro? Sembra evidente la volontà politica di preservare quelle amministrazioni locali in maggioranza di centrodestra.

