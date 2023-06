Quelle riunioni impensabili di Calenda coi grillini e i fedelissimi di Fratoianni sul salario minimo

La proposta, di per sé, varrà più come una testimonianza di una volontà. E dunque più dei dettagli del disegno di legge sul salario minimo che si sta definendo, il tutto vale come fatto politico, e forse più che politico, umano. Perché martedì scorso, quando la riunione è iniziata al secondo piano di Montecitorio, è venuta giù una barriera. Carlo Calenda ha deciso di parlare con Arturo Scotto e Nunzia Catalfo. E solo chi non ricorda la nettezza dei giudizi che il leader di Azione ha espresso negli anni nei riguardi di – e di solito contro – “i compagnucci de sinistra” e “i mentecatti grillini” può non comprendere la portata dell’evento. Lì, a quel tavolo, la delegazione rappresentava invece “il centrosinistra che dovrà essere”, come dice Elly Schlein, che forse è quello che pure per Enrico Letta “sarebbe dovuto essere”, prima che tutto precipitasse in un gorgo di incomprensioni e narcisismi.

