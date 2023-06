I Fratelli di Marina Berlusconi, ecco i manager (già cugini) di Meloni

Esiste già. E’ il partito Fratelli di Marina (Berlusconi) ed è federato con Fratelli di Giorgia (Meloni). Ha come carta dei valori la tutela degli asset, la difesa del patrimonio, la memoria del padre. I presidenti onorari sono Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. In direzione c’è la terza generazione del partito Publitalia, i manager che costruirono la prima Forza Italia. Sono cognomi sconosciuti, come quelli di Danilo Pellegrino, Antonio Porro, Ernesto Mauri, Franco Currò, Manrico Lucchi, Andrea Santagata, Giulio Gallazzi. Fratelli di Marina (FdM) esercita il golden power su Forza Italia, attraverso Antonio Tajani, ma FdI garantisce la difesa del “perimetro Berlusconi e figli”. E’ il bifratellismo al posto del bicameralismo.

