Multa da 170mila euro alla Rai per la pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo

La sanzione è stata decisa dalla Commissione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni: sotto accusa cinque episodi in cui non ci sarebbe stata indicazione dell'inserimento di prodotti pubblicitari

L'Agcom ha comminato una sanzione di 170mila euro nei confronti della Rai per pubblicità occulta offerta a Meta (la società di Instagram e Facebook) durante l'ultimo Festival di Sanremo. Lo ha deciso la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, con un voto a maggioranza. "Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus", scrive l'Agcom in una nota. La decisione era stata anticipata dall'apertura dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità, lo scorso 16 marzo.

Per quanto riguarda invece l'esibizione di Blanco, l'Agcom ha "richiamato la Rai per il mancato rispetto della dignità umana e l’istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona".