L'Agcom multerà la Rai per la pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato mandato alle sue strutture di avviare un processo sanzionatorio nei confronti della tv pubblica per gli spazi (senza contratto) concessi a Meta. Mentre è stata accantonata la questione legata al bacio tra Fedez e Rosa Chemical

L'Agcom multerà la Rai per la pubblicità occulta concessa a Instagram durante l'ultimo Festival di Sanremo. Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'udienza di oggi ha ritenuto all'unanimità la questione "non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio". La decisione, come fanno sapere fonti dell'Agcom al Foglio, arriverà non prima di un mese. L'ammontare della sanzione potrebbe arrivare fino a circa 250mila euro. E' il principale risultato di un'istruttoria che, come abbiamo raccontato sul nostro giornale, si era aperta tre settimane fa. Aveva sotto la lente d'ingrandimento gli spazi pubblicitari concessi senza contratto (o comunque non ufficialmente comunicati) all'azienda di Mark Zuckerberg Meta, di cui fa parte Instagram. Sul punto l'Agcom aveva chiesto anche i contratti degli artisti che hanno partecipato a Sanremo pur di far luce sulla faccenda. Ma riguardava anche altre questioni relative al Festival della musica italiana svoltosi dal 7 all'11 febbraio scorsi.

Per quel che concerne il bacio in prima serata tra Fedez e Rosa Chemical, secondo alcuni in violazione delle regole sulla tutela dei minori, l'Agcom ha "ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria". In questo caso la decisione è stata presa dal Consiglio a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio). Mentre sulla performance di Blanco sempre lo stesso Consiglio ha deciso di avviare un'ulteriore istruttoria "per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza".

Come detto, ora bisognerà aspettare almeno un mese per capire l'entità della multa comminata dall'Agcom alla Rai. Durante il procedimento sarà però concesso all'azienda il contraddittorio per poter difendere la propria posizione davanti all'Autorità.