Il baby Berlusconi, ritratto di Luigi, che la destra sogna in politica

Ultimo dei cinque figli, esperto di start up, stage a Jp Morgan, volontario a Lourdes. Allievo di Ennio Doris. Siede nel cda di Fininvest. Chi è il figlio del Cav. che FI vorebbe scendesse in campo

Non significa nulla, può significare tutto. Ha lo stesso nome del nonno, vive nella prima casa milanese del padre, ha assunto Marinella Brambilla, la sua storica segretaria. Luigi Berlusconi, l’ultimo dei figli Berlusconi, può essere l’unicorno? Nella lingua tech, il settore di cui si occupa, si intende l’eccezione strepitosa, la start up che ribalta la storia. L’inatteso. Trentaquattro anni, Ennio Doris come maestro. Un’intervista a 19 anni. Poi più nulla. Gli orfani politici di Silvio Berlusconi lo studiano come Luigi studia gli unicorni. Si cerca adesso Berlusconi dopo Berlusconi, la chimera.