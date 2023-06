"Chi vuole diventare il suo successore in politica s'illude". Renzi racconta la sua amicizia impossibile col Cav.

L'incontro ad Arcore, il dilemma dell'odio, la sfida su Tik Tok. Le trattative sul Quirinale e la rottura del Patto del Nazareno. Le battute a Palazzo Chigi: "contro i comunisti, conti su di me". Il senatore fiorentino rircorda il rapporto con Berlusconi. Ed è scettico sulle ambizioni di Meloni di raccogliere l'eredità di FI. "Il limite del Cav. sta in ciò che non ha fatto, nella rivoluzione liberale rimasta inattuata"

Si fa quasi fatica a credergli: che davvero non si stia già muovendo, che non stia ragionando su quello che potrà succedere, che insomma non stia facendo politica, ma che invece indugi nel ricordo. Eppure Matteo Renzi è così che appare, che vuole mostrarsi. Quasi disinteressato al dibattito sugli esiti della morte del Cav., almeno per oggi. “Stare qui a discutere su chi trarrà vantaggio significa immiserire la memoria di una figura straordinaria, comunque la si pensi. Uno che non a caso lascia eredi, e cioè i suoi figli, ma non lascia alcun successore politico”. E dunque anche le ambizioni di Giorgia Meloni, il suo tentativo di sfondare al centro, di intestarsi un’area e forse un retaggio, devono apparigli inconsistenti. “Quello spazio moderato, di chi vuole più crescita e meno tasse, di chi crede nel garantismo, c’è e ci sarà. Ma Berlusconi era un’altra cosa, era molto di più di uno spazio politico”.