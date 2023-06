Meloni: "Uno degli uomini più influenti della storia d'Italia". Le reazioni alla morte di Berlusconi

"Ha fatto la storia del Paese", dice il leader di Italia viva. Prodi: "La nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia". La segretaria del Pd: "Si chiude un'epoca". "Grande uomo e grande italiano. Uno dei più grandi di sempre", scrive Salvini. Alleati e avversari rendono omaggio all'ex premier

Da Renzi e Schlein fino a Prodi, Meloni e Salvini. Gli avversari di oggi e quelli di un tempo, gli alleati, si sono uniti al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, rendendo omaggio al leader di Forza Italia.

Il videomessaggio di Meloni: "Era un combattente. Uno degli uomini più influenti della storia d'Italia"

"Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell'impresa".



Renzi: "Ha fatto la storia in questo paese"

"Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve".

Prodi: "Profondo cordoglio. La nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia"

"Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini. Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perché confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze".

Schlein: "Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca"



“Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”.

Salvini: "Grande uomo e grande italiano"

"Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato.Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio".



Conte: "Coraggioso e appassionato. Ha scritto pagine significative della nostra storia"

"Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia". Così sui social network il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ricorda il Cav. "Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico - sottolinea Conte - deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle".

Metzola: "Un combattente che ha lasciato il segno. Grazie Silvio"

"Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centrodestra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio", le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.



Il premier olandese Rutte: "L'italia perde una forte personalità. Uomo sorprendernte e appassionato"

“Con la morte di Silvio Berlusconi l'Italia ha perso una forte personalità. E’ stato il primo presidente del Consiglio italiano con cui ho lavorato e lo ricorderò come un politico sorprendente e appassionato. Ho trasmesso le mie condoglianze a Giorgia Meloni per conto del governo olandese. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli altri cari”. Così il primo ministro olandese Mark Rutte su Twitter.



Il cordoglio dell'Anci. Decaro: "Scompare un pezzo importante della storia italiana"

"A nome dei sindaci italiani, dell’Anci e mio personale esprimo le condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e alla comunità di Forza Italia. Con la morte di Silvio Berlusconi scompare un pezzo importante della storia politica, economica e istituzionale del nostro paese", ha detto il primo cittadino di Bari, rappresente dei sindaci italiani. "Senza dubbio quella di Silvio Berlusconi è stata una storia che ha incrociato la vita di milioni di cittadini oltre ad aver influenzato le sorti politiche dell’Italia e la sua immagine internazionale".

Weber (Ppe): "Non dimenticheremo la dedizione con cui ha lavorato per Italia ed Europa"

Il presidente del Partito Popolare Europeo e del gruppo Ppe all’Europarlamento Manfred Weber è "rattristato per la morte di Silvio Berlusconi. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari, in questo momento difficile. Non dimenticheremo - scrive via social - l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace", conclude scrivendo l'ultima frase in italiano.

Gentiloni: "Scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell’Italia"

Con Silvio Berlusconi "scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell’Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". Lo dice via social il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.



Speranza: "Se ne va un pezzo di storia"

"Con la scomparsa di Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia del nostro paese. Esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi cari e alla sua comunità politica”. Così il deputato Pd - Italia Democratica e Progressista, Roberto Speranza.