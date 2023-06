Castagnetti: “L'effetto Schlein non c'è stato. All'opposizione non serve il turismo politico”

Siamo sicuri che lo spostamento a sinistra, sempre più a sinistra, "sia la risposta alla difficoltà del momento?", dice il dem riformista cattolico (ex diccì). "L’opposizione deve combattere in Parlamento ribaltando punto per punto quello che non va. Non ci si può permettere di scivolare via dai temi urgenti"

“Non è un anno di turismo politico, quello che ci aspetta, e non si può surfare sui problemi”. Pierluigi Castagnetti, nome storico non soltanto della vita dem ma della Dc, oggi presidente della Fondazione Fossoli, già segretario del Ppi, deputato, eurodeputato, vicepresidente della Camera, al Pd “vuole bene”, dice, ma, visti i risultati del voto amministrativo (“un effetto Schlein non c’è stato”), non crede si possa tacere su quelle che gli appaiono, oggi, come pericolose criticità, tanto più “visto il rischio di ritrovarsi, nel giro di dodici mesi, e cioè nell’estate del 2024, con un’Europa snaturata nella sua natura solidaristica, e con la prospettiva di una saldatura tra forze nazionaliste che sanno, oggi, di essere a pochi centimetri dall’obiettivo” di uno stravolgimento tale “da rendere irriconoscibile la Ue” per come l’abbiamo conosciuta finora.