L'avventurismo di Carlo Bonomi sul Mes

Sul Mes l’Italia sta facendo una pessima figura come paese, o meglio, come Nazione per stare al lessico di governo. Per cui è il caso che tutti si assumano, nei rispettivi ruoli, le proprie responsabilità. Dovrebbero farlo le forze “europeiste” del governo Draghi che, per evitare problemi politici, hanno rinviato la ratifica del trattato e ora pretendono che a farlo al posto loro siano le forze che definivano “anti europeiste”. E dovrebbe farlo, soprattutto, il governo che è stato finora pragmatico su molte scelte e si è invece infilato in un vicolo cieco su questo dossier solo per pagare un pegno alle proprie fazioni più ideologiche.

