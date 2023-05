Volano gli stracci in Forza Italia. Cattaneo deferisce Sorte ai probiviri: "Vìola lo statuto"

L'ex capogruppo attacca il coordinatore regionale in Lombardia: "Ha nominato i commissari provinciali, non spetta a lui"

Volano gli stracci in Forza Italia. A sollevare il caso è Alessandro Cattaneo, ex capogruppo azzurro a Montecitorio. Ce l'ha con Alessandro Sorte, diventato coordinatore del partito di Berlusconi in Lombardia al posto di Licia Ronzulli.

Dice Cattaneo: "Ho appreso che il coordinatore regionale del partito in Lombardia, Alessandro Sorte, ha nominato una serie di commissari provinciali in Regione senza alcun momento di condivisione e confronto con i rappresentanti locali del partito in Parlamento. Sono costretto a ricordare all'onorevole Sorte che queste nomine non competono ai commissari regionali, i quali rispondono come tutti allo Statuto e alle regole del nostro movimento". Da qui il provvedimento che fa deflagrare lo scontro in Forza Italia. "Mi vedo quindi costretto a deferire - dice Cattaneo - l'onorevole Sorte al collegio dei probiviri per valutare l'avvio del previsto procedimento disciplinare in ragione delle gravi violazioni commesse". Sorte fa parte della nuova catena di comando nel partito del Cav. con Ferrante e Benigni. Sono i tre dell'Ave Silvio.