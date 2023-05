Oggi la convention di Forza Italia. Il potere di Sorte, Ferrante, Benigni. Dubbi sulla voce del Cav.

Sono i tre dell’Ave Silvio: Alessandro Sorte, Tullio Ferrante, Stefano Benigni. L’ultima avanguardia di Forza Italia, il nuovo cerchietto magico. Molto, quasi tutto, della convention di oggi a Linate passa da loro. Non sarà solo la prova muscolare di un partito che non si sente finito, si punta a portare all’iniziativa circa 1.500 persone. L’attenzione, nemmeno a dirlo, è su di lui: su Silvio Berlusconi. Che i big azzurri dicono di sentire quotidianamente al telefono dal letto del San Raffaele, che viene raccontato sul pezzo e con la testa già alle Europee (“dobbiamo puntare sul mondo cattolico e sulle categorie, per esempio, quelle dei farmacisti”). Ma sulla salute del Cav., su come interverrà a questa iniziativa fino a ieri sera circolavano almeno due ipotesi. La prima, più accreditata salvo sorprese, racconta di un intervento di Berlusconi che sarà letto dal palco. Magari da Antonio Tajani, vicepremier e coordinatore del partito. Segno che l’ex premier non se la sente di registrare un audio. Meglio evitare qualsiasi sforzo, meglio risparmiarsi, meglio non dare adito alle analisi della sua voce. E per questo l’ipotesi che registri in mattinata un discorso – “a cui sta lavorando da giorni” – fino a ieri sera rientrava nell’ipotesi B, quella più desiderata, ma complicata. “A meno che non parli per poco tempo”.

