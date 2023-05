Comunali, centrodestra avanti nella maggior parte delle città. Brescia al Pd

Nella città lombarda Laura Castelletti sarà la prima donna a diventare sindaco, a Latina Matilde Celentano (cdx) è già stata eletta. Ad Ancona Daniele Silvetti è al 55,7 per cento e si avvia al ballottaggio, come a Vicenza e Terni

Arrivano i primi risultati delle elezioni amministrative che si sono svolte fra ieri e oggi in quasi 600 comuni, di cui 13 capoluoghi di provincia. Il centrodestra è avanti nella maggior parte delle città: unica eccezione Brescia, con Laura Castelletti, per ora al 55,07 per cento, già arrivata in piazza della Loggia per festeggiare la sua vittoria. Anche a Latina Matilde Celentano del centrodestra è già eletta sindaca, con dati attorno al 75 per cento. Ad Ancona – l'unico capoluogo di regione coinvolto in questa tornata – in vantaggio c'è Daniele Silvetti del centrodestra al 55,7 per cento, mentre il centrosinistra è al 29,0 per cento.

Anche a Pisa il centrodestra è dato in vantaggio, con Michele Conti al 50,9 per cento e Paolo Martinelli del centrosinistra al 40,7 per cento. A Imperia l'ex ministro dei governi Berlusconi Claudio Scajola è in vantaggio col 61,4 per cento dei voti, mentre a Treviso con 7 sezioni scrutinate su 77 il candidato del centrodestra Mario Conte vede la vittoria con il 62,5 per cento delle preferenze.

Si avviano verso il ballottaggio sia Vicenza sia Terni, con le sfide, rispettivamente, Giacomo Possamai-Francesco Rucco e Stefano Bandecchi-Orlando Masselli. Anche a Massa i due candidati sono molto vicini, con Francesco Persiani del centrodestra al 34,9 per cento e Romolo Enzo Ricci al 29,8 per cento.