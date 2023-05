"Schlein dimostri di che pasta è fatta. Salvini? Inutile accapigliarsi ora". Le riforme secondo il ministro Ciriani

"Meloni mostra coraggio, la leader del Pd non si rifugi nel conforto del benaltrismo. Il premierato sarebbe una buona soluzione, per questo dico agli alleati che non serve fare battaglie nominalistiche tra di noi. Il Mes? Entro giugno". Parla il ministro per i Rapporti col Parlamento

Più che ai bilanci, il giorno dopo, quello che segue “una giornata comunque positiva, se non altro perché nessuno delle opposizioni, e non era scontato, si è presentato col coltello tra i denti”, più che ai bilanci, si diceva, Luca Ciriani il giorno dopo preferisce dedicarlo agli appelli. A Elly Schlein, “perché dimostri di che pasta è fatta la sua leadership e non si rifugi nel conforto del benaltrismo”; agli alleati della Lega e di Forza Italia, “ché accapigliarsi ora sui dettagli non ha senso, per cui restiamo compatti nel tentativo di offrire una risposta condivisa a un problema che tutti riteniamo di dover superare, e anche il premierato in questo senso può essere una buona soluzione”. E un po’, forse, l’ultimo appello, il ministro per i Rapporti col Parlamento, meloniano misurato e non incline all’enfasi, lo rivolge a se stesso, al suo partito, a questa ambiziosa, forse azzardata forza di volontà che la premier mostra nel volersi imbarcare, pure lei, nella più proibitiva delle sfide politiche. “Certo, non è un tema che affascina l’elettorato, quello delle riforme istituzionali, e ci sta che affrontarlo costi pure qualche voto. Ma è una battaglia che serve all’Italia come paese, non a questa o quella fazione”. Insomma, ci credete? “Certo. E direi che le consultazioni di martedì alla Camera hanno offerto buone premesse perché, entro breve tempo, si arrivi all’elaborazione di una proposta più definita. Se son rose, lo si vedrà”.