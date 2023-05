I video di Schlein, Conte, Meloni: pensavamo fosse disintermediazione, ora scopriamo che è fascismo

Se c’è un bavaglio, siamo imbavagliati da almeno quindici anni. E se non rispondere alle domande dei giornalisti o inviare videomessaggi è dittatura, ebbene, allora siamo sotto dittatura fascista dai tempi di Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Le interviste sui quotidiani sono scritte rilette, controllate e bollinate dall’intervistato. Si faccia una domanda e si dia una risposta. E chi se lo dimentica il format irresistibile di Matteo Renzi, “Matteo Risponde”? Il presidente del Consiglio si collegava su Facebook, e si sceglieva le domande degli utenti, un po’ come faceva Virginia Raggi (“la sindaca risponde”). Se c’era Sbirulino16 che le chiedeva come mai via Nazionale è una groviera di buche, lei, guarda un po’, coglieva invece la domanda di RoccoCasalino78, quella davvero complessa: “La bontà, l’amore, la giustizia dove erano prima che lei nascesse?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE