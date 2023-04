Mieli (FdI): “Le parole di Meloni sul 25 aprile sono coerenti con la svolta del partito"

La lettera di Meloni al Corriere sul 25 aprile “è un altro pezzo di coerenza della nostra premier. Finalmente abbiamo un leader che dice quello pensa e fa quello che dice. Sottoscrivo tutto. Sono orgogliosa di quello che sta facendo”. Ester Mieli per anni è stata la portavoce della Comunità ebraica di Roma. Quella che, con le parole della presidente Dureghello, ha salutato la missiva di Meloni riconoscendo che “c’è uno sforzo ogni giorno da parte di tutti per unire perché il 25 aprile è il giorno di tutti. Facciamo in modo che non ci sia nessuno che se ne appropri da una parte o dall’altra, non ci sono nostalgie”.

