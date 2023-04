Cerasa a Sky: "Oggi il regime più simile al fascismo è quello russo. Combatterlo è già prova di antifascismo"

"La destra italiana che si avvicina al 25 aprile può essere accusata solo di non avere fatto come Berlusconi a Onna nel 2009: provare a costruire un sentimento nazionale unitario", dice il direttore del Foglio al tg di Sky

"Oggi il regime più simile al fascismo è quello russo. Combatterlo è già prova di antifascismo", dice Claudio Cerasa ospite di Sky Tg24. "Giorgia Meloni non fa quello che ha fatto Fini? Penso che sia un dibattito un po' stanco. Non si può accusare la destra di governo di avere elementi identitari che richiamano a parole d'ordine del fascismo. In quel caso gli anticorpi democratici del nostro paese non le avrebbero permesso di governare. L'evocazione del fascismo è un tentativo dell'opposizione di fare vedere quello che non c'è. La destra che oggi si avvicina al 25 aprile può essere accusata di non avere fatto ciò che fece Berlusconi a Onna nel 2009, quando disse che compito della destra è costruirte un sentimento nazionale unitario".