Fondo Meloni. Scaricabarile sulle nomine. Mef indebolito. il governo teme complotti internazionali

I fondi non si fidano delle scelte su Enel e Leonardo. La premier vuole accelerare il viaggio in America ma il caso Uss complica. Il difficile rapporto tra governo e finanza internazionale. Domani attesa per il rating

Temono la sostituzione della “razza”, mentre i mercati sfidano i loro nuovi manager di “razza”. I fondi internazionali non credono in almeno due nomine del governo Meloni. Sono scettici su Paolo Scaroni, presidente di Enel, non sono pienamente convinti di Roberto Cingolani, ad di Leonardo. Un problema enorme riguarda il presidente designato di Terna. E’ il leghista Igor De Biasio e ha già comunicato, in via informale, che vuole cumulare tre incarichi: Terna, cda Rai e ad di Arexpo. Non ci sarebbe incompatibilità. La premier, in privato, è infuriata con la Lega, che su Enel aveva ingaggiato una battaglia. Il ministro dell’Economia, Giorgetti, è volato, negli scorsi giorni, in America. E’ servito il suo viaggio?