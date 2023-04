Rai, il sovrintendente Lissner contro il governo italiano (e Fuortes): "Pronto a ricorrere fino in Europa"

"Non è quella la strada", ha detto il ministro dell'Agricoltura. "Linguaggio da suprematismo bianco. Ci riporta agli anni '30 nel giorno in cui Mattarella è ad Auschwitz", attacca Schlein. Calenda: "Parole pericolose". Intanto Meloni pensa a misure per incentivare natalità e lavoro femminile