Lo spauracchio del Giorgetti furioso induce Meloni alla resa su Enel

La rappresaglia sul Pnrr e sui balneari. I timori di Fitto di fronte a un Mef ostile. Le truppe salviniane già in fermento ("L'uomo solo al comando non va bene, neppure se è donna"). Dov'è nato il ripensamento della premier sulle nomine. E Salvini se la ride: ottiene più di quel che sperava, e senza parlare

Che sia stato tutto lì, il senso del ripensamento, chissà. Di certo, il timore di inimicarsi il più conciliante tra i ministri senza Fiamma, e di certo il più strategico, ha influito. E’ ora di pranzo quando un dirigente di FdI certifica, sia pur contestandolo, l’andazzo: “Siccome Giorgetti minaccia sfracelli, noi torniamo indietro… Mah”. Sono gli stessi minuti in cui Massimiliano Romeo squaderna il malumore leghista con una frase che sa d’apertura delle ostilità (“L’uomo solo al comando non va bene, neppure quando è donna”). E’ il segnale, e non è l’unico, che la rappresaglia sta per scattare anche sul più decisivo dei dossier: quello del Pnrr e dei rapporti con l’Europa. E’ lo scenario che paventava, da giorni, anche Raffaele Fitto.