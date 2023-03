Meno elmetti e più sparate sull'immigrazione: Salvini torna Salvini

Tra un annuncio e l’altro di mirabolanti opere pubbliche, il capo del Carroccio si è accorto che Meloni è in difficoltà per via degli sbarchi e ne ha subito approfittato. Vedi mai che gli italiani ci cascano ancora

L’altra sera in tv Matteo Salvini diceva “europeo” almeno un centinaio di volte: inutilità europea, posizione europea, assenza europea. E tutto questo tra primi piani, panoramiche e carrellate molto europee. Pareva un cinematografo, appunto, l’“Europeo”. Ecco la sintesi del quotidiano il Tempo: “Matteo Salvini scoperchia le carenze di Bruxelles sulle politiche europee. Il ministro delle Infrastrutture chiede interventi urgenti e mirati per risolvere il nodo immigrazione. ‘O l’Europa si sveglia o mi domando che senso abbia di esistere’”. Arrivati a questo punto, non possiamo né vogliamo nascondere la nostra affettuosa emozione per avere finalmente ritrovato il Salvini dei bei tempi andati. Meloni lavora e sgobba, va a Bruxelles e fa politica estera con Macron e Scholtz, lui sta a casa e torna al mestiere del Michelasso. Mangiare, bere e andare a spasso.