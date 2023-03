FdI scende sotto il 30 per cento nei sondaggi, il Terzo polo raggiunge la Lega

Fratelli d'Italia perde lo 0,7 per cento restando il primo partito, l'opposizione è guidata dal Partito democratico che consolida la sua posizione. Nel confronto Meloni-Schlein il gradimento è rispettivamente al 39 e al 30 per cento per le due leader

Nella settimana del Consiglio europeo, la fiducia nella premier Giorgia Meloni è al 39 per cento. A seguire, secondo le stime di Swg presentate al Tg di La7, la segretaria dem Elly Schlein, al 30 per cento. Subito dopo, al 26 per cento, c'è il capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Il vicepremier Matteo Salvini si attesta invece al 19 per cento, seguito dal leader del Terzo polo, Carlo Calenda, al 17.

Se il gradimento personale per la presidente del Consiglio resta alto, quello per il partito cala. Si abbassa di quasi un punto percentuale (-0,7) il consenso per il primo partito di maggioranza: FdI scende dal 30,3 per cento al 29,6 per cento. Il Partito democratico resta stabile al 20,4 per cento e si conferma prima forza di opposizione. Segue il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che guadagna lo 0,3 per cento, dal 15,3 al 15,6. In perdita di mezzo punto percentuale anche la Lega di Matteo Salvini che registra l'8 per cento di consensi.

Il Terzo polo acquista lo 0,3 per cento, passando dal 7,7 per cento all'8 e pareggiando così la Lega.