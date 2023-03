Mps: Ecco la lista del nuovo board del governo Meloni

Il Mef dirama elenco dei candidati che siederanno nel Cda della banca senese. Presidente Nicola Maione, ad Luigi Lovaglio

Adesso è ufficiale. A guidare Mps saranno Luigi Lovaglio come e Nicola Maione come presidente. Il Mef, azionista della banca e titolare del 64,23 per cento del capitale ha depositato le liste in vista dell'assemblea di Mps convocata per il 20 aprile. Questo sono i nomi dei consiglieri che siederanno in cda:

Nicola Maione

2 Luigi Lovaglio

3 Paola Lucantoni

4 Annapaola Negri Clementi

5 Laura Martiniello

6 Lucia Foti Belligambi

7 Domenico Lombardi

8 Donatella Visconti

9 Paolo Fabris De Fabris

10 Renato Sala

11 Gianluca Brancadoro

12 Stefano Di Stefano

Per il nuovo Collegio Sindacale della banca è stata depositata la seguente lista:

Roberto Serrentino

Lavinia Linguanti

Supplenti

Pierpaolo Cotone

Valeria Giancola