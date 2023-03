Conte affonda Meloni, ma vuole sedersi al tavolo delle riforme

“Oggi direte che il centrosinistra sono io e non Elly, e domani chissà. Ma io guardo alle traiettorie della politica”. Segue movimento a spirale dell’avambraccio. Giuseppe Conte è senza voce – “l’ho donata agli esodati del superbonus” – e se ne sta appoggiato a una ringhiera di Montecitorio. È soddisfatto. Anche il suo ciuffo tirabaci ha un momento di tregua. In Aula, prima di pranzo, l’ex premier si è esibito in un piccolo show. Quattordici minuti di attacchi a Giorgia Meloni. Definita in sequenza: “Faccia di bronzo”, “patriota d’accatto”, “schiaffeggiata dalla realtà”, “inadeguata”, “una che ha Orban come maître à penser”, capa di “Fratelli di Visegrad”. Nella furia Conte cita il “delitto Andreotti” al posto di quello di Matteotti (i ministri Nordio e Schillaci sghignazzano). Meloni, qui per le comunicazioni del Consiglio Ue, non è una che sa dissimulare. E quindi sbuffa, si agita, sgrana gli occhi, gesticola. La premier non ci sta e risponde alle provocazioni. Restituisce “l’ipocrita” al capo del M5s indicandolo con una penna. Dice che non è “vero” che all’ultimo Consiglio europeo ha ottenuto sull’immigrazione gli stessi risultati portati a casa da Conte nel 2018. E poi prima di andarsene – l’attende il presidente Sergio Mattarella per un pranzo di lavoro con i ministri – si sfoga in romanesco. Traduzione del labiale: “Seee, vedemo er Pnrr che fine farà, lo vedemo alla fine”. Poco prima l’oppositore l’aveva accusata di non portare a casa i progetti che ci chiede l’Europa. E’ comunque un momento da cristallizzare.

