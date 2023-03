Schlein spiazza Conte sui diritti. E si affida a Boccia per mettere in piedi la segreteria

Elly Schlein è riuscita ancora una volta a spiazzare Giuseppe a Conte. Infatti, mentre il leader del Movimento 5 stelle meditava il colpo a sorpresa di una risoluzione ultra pacifista per mettere in imbarazzo la segretaria del Partito democratico, complicandole i rapporti anche interni dal momento che gli esponenti di Articolo 1 sono contrari al proseguimento della guerra in Ucraina, lei ha scelto di fare un’altra mossa mediatica. Quella sui diritti. L’iniziativa della leader dem ha avuto (e continuerà ad avere) vasta eco sulla stampa. Tutti sono consci del fatto che in questa legislatura il Pd non ha i numeri per far passare dei provvedimenti del genere, ma cavalcarli significa tornare in sintonia con il mondo della sinistra e oscurare almeno un po’ la posizione del partito sulla guerra in Ucraina. Certo, è anche vero che un pezzo del mondo cattolico dem è stato preso alla sprovvista, ma, del resto, anche il predecessore di Elly Schlein, il cattolicissimo Enrico Letta, aveva cavalcato la battaglia della legge Zan.

