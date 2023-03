E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura di Roma

Giornalista a Rai Radio 3, aveva lavorato in giunta con Walter Veltroni sindaco. Era stato assessore anche a Latina

E' morto Silvio Di Francia, ex assessore alla Cultura del comune di Roma tra il 2006 e il 2008. Di Francia il prossimo anno avrebbe compiuto 70 anni. Era malato da tempo di sclerosi laterale primaria, come aveva raccontato in un'intervista a Repubblica.

Storico esponente capitolino dei Verdi, è stato consigliere comunale per 13 anni. Dopo l'esperienza nel comune di Roma aveva ricoperto lo stesso ruolo (assessore alla Cultura) anche nel comune di Latina. Era giornalista, con anni di esperienza a Rai Radio 3.