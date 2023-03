La visita di Mattarella in Kenya: "L'immigrazione si affronta solo con un'azione europea"

"Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, ma sappiamo che la dimensione epocale di questo fenomeno, crescente in ogni parte del mondo, non è affrontabile a livello bilaterale, è affrontabile soltanto con una congiunta, lucida, ben organizzata azione europea, che affronti in maniera sistemica questo grande problema epocale, che si presenta attraverso il Mediterraneo, ma non soltanto attraverso il Mediterraneo, anche attraverso la rotta balcanica". Sono le parole pronunciate da Sergio Mattarella, parlando di immigrazione e delle recenti tragiche vicende che hanno conivolto anche l'Italia, a margine dell'incontro con il presidente kenyota William Ruto.

Il capo di stato italiano è arrivato ieri in Kenya e resterà nella repubblica africana fino a giovedi, tra visite istituzianali e incontri diplomatici, nel corso dei quali saranno firmati accordi bilaterali tra i due paesi. Dopo l'incontro con Ruto, i due presidenti hanno tenuto una conferenza stampa. "L'Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita sociale ed economica" e "un pilastro di stabilità in questa importante regione del Continente africano", ha detto Mattarella, ribadendo poi il sostegno italiano: "Noi siamo accanto al Kenya in questa azione di sviluppo di pace e di collaborazione perchè l’intera regione possa avviarsi in una strada di serenità e di sviluppo. Vi è una grande una preoccupazione per le tensioni che vi sono anche nella regione dei Grandi Laghi così come nel Corno d’Africa e appoggiamo molto -ha continuato Mattarella- le iniziative che il Kenya sta sviluppando per diffondere cultura di pace e di sviluppo sociale ed economico".

La conferenza stampa