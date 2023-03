Tra Piantedosi e Tajani qualcosa non va

Questione di viaggi, di incrocio di agende e di ricerca di visibilità: i rapporti tra Farnesina e Viminale non sono granché. E anche Musumeci è scettico sull'operato del ministro dell'Interno

C’è il suo “parlare da questurino”, certo: quella retorica al tempo stesso glaciale e incontinente che induce non solo i suoi avversari, ma pure alcuni alleati, a farne una caricatura. “Altre due conferenze stampa, e regaliamo cinque punti alla Schlein”, sbuffa un deputato di FI. Sulle chat dei patrioti meloniani gira invece una specie di meme che lo paragona al Grinch, il mostro verde che ruba il Natale, per via di una vaghissima somiglianza somatica.