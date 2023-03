Il prefetto Morcone spiega i pericoli di una guerra ideologica su Cutro

“Le dimissioni di Piantedosi? Non ne vedo la ragione, anzi è una richiesta che non avrei fatto”, la difesa che non ti aspetti arriva da Mario Morcone, assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione nella giunta guidata da Vincenzo De Luca. Morcone, carriera prefettizia alle spalle, già capo di gabinetto di Marco Minniti al Viminale e dal 2020 componente di spicco della giunta campana, si tiene lontano dalle facili strumentalizzazioni: “Che doveva fare il ministro Piantedosi? A parte una frase infelice, la sua azione non ha niente a che vedere con le morti di Cutro. Tutti quanti abbiamo assistito a una tragedia immane, le tombe di quei bambini ci hanno lasciato sgomenti, ma le soluzioni non passano per la ricerca di un capro espiatorio. Senza un’intesa forte con i paesi di origine, estesa anche al tema degli ingressi legali nel nostro paese, non si potrà mai contrastare il crimine organizzato e i trafficanti di esseri umani che spesso vantano legami familiari con le istituzioni di quei paesi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE