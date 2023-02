Meloni rischia di incartarsi sul "Piano Mattei"

Il governo prova a sfruttare il RePower e la modifica del Pnrr per lanciare i progetti ambiziosi delle grandi partecipate di stato. Ma gravano due grosse incognite sui prezzi e sui tempi. E la Commissione europea potrebbe non gradire

Giorgia Meloni dà praticamente per certa l’operazione. “Il nuovo Pnrr consentirà all’Italia di dare un forte contributo alla realizzazione del Piano Mattei al fine di consolidare il processo di diversificazione delle forniture verso una totale eliminazione del gas russo e per far diventare l’Italia hub energetico del Mediterraneo per tutta l’Europa”, ha detto due giorni fa la premier durante la riunione a Palazzo Chigi. E però, pure ammesso che questo fantasmatico “Piano Mattei” prenda davvero consistenza, va detto che realizzarlo attraverso il veicolo del Recovery plan è quantomeno proibitivo. E non a caso anche i vertici delle grandi partecipate di stato convocati a Palazzo Chigi per discutere il dossier lo hanno segnalato al governo.