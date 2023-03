Tutti i tormenti di Giorgetti sul Superbonus

Certo, c’è una questione politica. C’è Giuseppe Conte che aizza il settore edile contro il governo, c’è Forza Italia che a cedere non ci pensa. Ma magari fossero solo questi, i problemi di Giancarlo Giorgetti sul Superbonus. “La verità è che si continua a girare intorno alle stesse possibili soluzioni da mesi, le stesse che noi già a novembre avevamo avanzato”, dice Alessandro Cattaneo, capogruppo azzurro alla Camera. “Restiamo fiduciosi che il governo individui la via d’uscita migliore, e a quel punto la percorreremo”. Trovarla, quella via: fosse facile. Per ognuna delle ipotesi valutate per disincagliare i crediti fiscali – 20 miliardi o forse più – c’è una controindicazione. Per ogni svincolo, una trappola. Al punto che perfino una postilla a piè di pagina in una relazione dell’Agenzia delle entrate pare essere un appiglio. Forse.

