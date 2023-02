Sull'invio dei caccia all'Ucraina s'accende una (inutile) zuffa di governo

Roma. Nel suo partito c’è chi liquida il tutto come “una ciriellata”. Ché insomma Edmondo Cirielli, salernitano classe ’64, ufficiale dei carabinieri in congedo, attivo in associazioni italoamericane, è un po’ così: “Il più atlantista di tutti”. Lui, però, a quest’idea che la sua sarebbe una “fuga in avanti”, non ci sta. “Semmai, mi sono permesso di ricordare a tutti che questa divisione ideologica sull’invio di armi all’Ucraina ha poco senso”, dice il viceministro degli Esteri, colonnello meloniano. Caccia compresi? “Sì. Perché, quando la Nato decidesse, e non è argomento all’ordine del giorno, di dare a Kyiv gli F-16, noi non potremmo permetterci di farci trovare ingarbugliati in un dibattito bislacco volto ad appurare se si tratti di un’arma difensiva o offensiva”. Estote parati, dunque. E però tanto è bastato per innescare una mezza zuffa di governo.

