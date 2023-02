Meloni: "Sulle nomine non baratto". Si va verso la riconferma dei vecchi ad delle partecipate

Roma. Intende farne una “questione nazionale”, non accetterà nessun tipo di “baratto”, Giorgia Meloni sceglierà da sola gli ad di Eni, Enel e Poste. La premier potrebbe minacciare l’impensabile: “Sulle nomine mi gioco la reputazione. Nessuno deve condizionarmi o mettere veti”. Se dovesse accadere è pronta a rimettere il mandato. L’offensiva lanciata da Lega e Forza Italia su Eni ed Enel l’ha irritata. Da giorni il partito di Matteo Salvini, di sponda con Berlusconi, chiede una valutazione sul management delle due società. Meloni ritiene l’ad di Eni, Claudio Descalzi, una “pietra angolare”. Avrebbe aggiunto: “Chi indebolisce lui, vuole indebolire me. Io non apro un suk”.

