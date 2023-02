Lega e FI circondano Meloni: la premier sulla guerra è sola

Rzeszow, dal nostro inviato. Passa davanti alle batterie di missili che difendono il confine della Nato qui in Polonia. Occhialoni neri, e non il migliore dei sorrisi ad accompagnarla. Non sembra di buon umore. La missione a Kyiv di Giorgia Meloni sta per terminare. L’Airbus italiano l’attende sulla pista per portarla a Roma. La premier non saluta la delegazione dei giornalisti al seguito e non lo farà nemmeno una volta atterrata (e questa non è una notizia). Tuttavia, assorta com’è nei suoi pensieri, dimentica anche di stringere la mano alla delegazione che dall’Ucraina, via treno e poi con il van, l’ha portata fin qui. Tanto che è costretta, salita sulla scaletta dell’aereo, a scendere di nuovo le scale. La premier è soddisfatta del bilaterale con Zelensky. È riuscita a incontrarlo prima di domani, anniversario dell’invasione russa, al contrario di Olaf Scholz ed Emmanuel Macron, che la tennero fuori dalla cena a tre all’Eliseo.

