Meloni a Bruxelles spera su Zelensky per mitigare le amarezze su migranti e aiuti di stato

A Palazzo Chigi ieri sera minimizzavano. O forse dissimulavano: “nessuna irritazione” per il vertice all’Eliseo fra Macron, Scholz e Zelensky, a cui non è stata invitata Giorgia Meloni. E non c’è nemmeno da sbattere la testa al muro se l’altro giorno, zitti zitti, i ministri franco-tedeschi dell’Economia, Robert Habeck e Bruno Le Maire, erano a Washington per “mitigare gli effetti” sull’Ue della legge per la riduzione dell’inflazione in vigore negli Stati Uniti. Nemmeno in quell’occasione l’Italia, secondo paese manifatturiero d’Europa, c’era. In questo contesto, che non la vede proprio protagonista, la premier Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles dove oggi è attesa da un Consiglio Ue su cui non aleggiano i migliori auspici per il governo della nazione, tra richieste presentate e reali successi da incassare. Per la presidente del Consiglio sarà comunque una giornata particolare.

