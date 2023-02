Boom delle tessere Pd al sud. "Bonaccini condanni", dice Sarracino (Schlein)

“Su questo congresso c’è un tema sud grande come una casa, la candidata che sostengo, Elly Schlein, si è espressa con molta nettezza su quello che è accaduto, dagli altri non ho sentito molto”, dice Marco Sarracino, deputato e segretario Pd della Città metropolitana, vicino Andrea Orlando, e oggi insieme all’ex ministro sostenitore di Schlein. Si riferisce a quanto accaduto nei giorni scorsi nei circoli dem della provincia di Caserta. In vista dei congressi, in alcuni comuni del casertano, come Sessa Aurunca e Casal di Principe, i tesseramenti hanno quasi superato i voti presi dal Pd alle ultime elezioni politiche. Un dato quantomeno anomalo che ha spinto l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, oggi presidente della commissione del congresso in Campania, a parlare del “rischio di infiltrazioni camorristiche”. “Spero che quanto prima la commissione del congresso faccia chiarezza su una vicenda che dovrebbe preoccupare tutto il Pd, le regole vanno rispettate ovunque, anche a Napoli dove ci sono stati tentativi di forzarle noi siamo intervenuti”, dice Sarracino.

