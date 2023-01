Le pagelle di Cerasa: "Nordio? Promosso come intellettuale, bocciato come ministro"

"Il ministro della giustizia fa godere un garantista. Il problema è che non si capisce come le cose favolose che dice possano essere realizzate". Le valutazioni dopo cento giorni di governo Meloni

Ecco le pagelle dei ministri di Claudio Cerasa a Tagadà su La7 nei primi cento giorni del governo Meloni. "Nordio fa godere un garantista. Contro il processo mediatico, contro l'abuso di intercettazioni, per separazione della carriere... Il problema è che se lo promuoviamo come intellettuale, dobbiamo bocciarlo come ministro: non si capisce come possano essere realizzate le cose che dice. Nordio è favoloso quando parla ma le questioni come l'abuso delle intercettazioni non si risolvono con una legge ma con autoregolamentazione".