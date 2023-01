Sì alle tutele, ma senza bloccare l'ingresso dei giovani. La formula Calderone

C’è uno spazio politico lasciato libero sui temi del lavoro. Il Pd congressuale rinnega, in tutte le sue componenti, dalla sinistra al centro progressista, una storia di tentativi e di innovazioni partita alla fine degli anni Ottanta e svolta con coraggio e con intelligenza. Tutto buttato via. Il governo e l’inusitata maggioranza di destra si trovano nella strana e fortunata condizione di poter raccogliere indisturbati iniziative e spunti lasciati sul terreno e non devono neppure scomodare la loro ideologia politica, spesso ingombrante. Si trovano regalata, invece, un’occasione per agire secondo buon senso e certamente con un buon tasso di consenso presso aziende e lavoratori, quando giudizi ed esperienze sono calati nella realtà quotidiana dell’attività economica.

