Rose Montmasson, una da ricordare tra le “madri della patria” citate da Meloni:

Fu l'unica donna che sbarcò in Sicilia con Garibaldi. La chiamarono "l'angelo di Catalafimi" per l'abnegazione con cui curava i feriti. Moglie di Crispi, fu "Una tra le mille"

Donne che hanno osato, per impeto, per ragione, o per amore (…) come Rosalie, testarda al punto da partire con i Mille che fecero l’Italia”, ha ricordato Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento a Montecitorio. È Rose Montmasson, detta Rosalie o Rosalia: nata a Saint-Jorioz, in Savoia, il 12 gennaio 1823; morta a Roma il 10 novembre 1904; tra 1854 e 1875 moglie di Francesco Crispi; nel 1860 unica donna tra i Mille garibaldini, che poi in realtà erano 1.089, partiti da Quarto il 5 maggio 1860 e sbarcati a Marsala il successivo 11 maggio.