Il discorso di Meloni tra Ucraina, bollette e donne: "Governerò 5 anni"

Sarà lungo, assicura chi la conosce da sempre. Almeno un’ora. Ma anche “rassicurante ed emozionale”, aggiunge il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “Io non sono stato contattato per spunti”, giura, e chissà se è vero, Gennaro Sangiuliano, titolare della Cultura, innamorato di Croce e Prezzolini. “Ha già la citazione giusta in testa da giorni”, confessa chi la segue. Per galateo, e non solo, dovrebbe menzionare il governo uscente di Mario Draghi. E soprattutto parlare al centrodestra per la prima volta come leader. Senza disdegnare una sponda alle opposizioni per “il bene della nazione”. Ieri mattina Giorgia Meloni non è andata a Palazzo Chigi. E’ passata alla Camera, poi è tornata a casa. Era alle prese con il discorso che terrà oggi alla Camera e domani al Senato. Quello della fiducia.

