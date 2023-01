Meloni medita un'intesa con Renzi su Rai e Csm. Ma Berlusconi mugugna

Trattative in stallo sulla Vigilanza, manovre in corso sui candidati laici al Consiglio superiore della magistratura. La premier cerca sponde nel terzo polo per sterilizzare le tensioni con FI e Lega, ma il suo è un sentiero stretto. E ad Arcore già sbuffano per le nomine di Ruffini e Dal Verme

Si fida il giusto, ci si affida quasi niente. Forse è per questo che anche la partita delle nomine, finché può, Giorgia Meloni la gestisce in casa sua, coi pochi privilegiati ammessi nel sancta sanctorum di Palazzo Chigi. E si capisce, allora, la rabbia di leghisti e berlusconiani per essere tenuti all’oscuro di quasi tutto. E si spiega così lo stallo sulle trattative parlamentari più delicate. La Vigilanza Rai è in ghiaccio. Sull’Antimafia tutto fermo Per il Csm, dopo molti tentennamenti, qualcosa si muove. Et pour cause, visto che il Colle iniziava a borbottare.