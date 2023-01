Gasparri (FI): “È ora che il governo assegni la delega sui balneari. No a lezioni dall'Ue”

“A Bruxelles non piace la nostra posizione sulle concessioni balneari? Invece di darci lezioni, farebbero bene a operare qualche controllo in più al loro interno. Altrimenti siamo pronti a rimandarli sulle spiagge del Qatar”. Maurizio Gasparri è il vero leader del partito "Forza bagnini". I forzisti sono descritti da più parti come una delle spine nel fianco del governo. Giustizia, pensioni minime, ratifica del Mes, ora Gasparri con la pattuglia di parlamentari di Forza Italia è rimasto uno dei baluardi a difendere più energicamente la categoria nelle pieghe della riforma della concorrenza. La scorsa settimana ha proposto un emendamento per prorogare di un altro anno la decisione sulla messa a bando delle concessioni, opzione già prevista dal governo Draghi. Alla fine non ha trovato sponde favorevoli nella compagine governativa, che ha deciso di non accoglierlo. Di proroga in proroga, non rischiate così di andare contro la stessa sentenza del Consiglio di stato? “Quel pronunciamento è molto discutibile, perché non è vero che le coste in Italia sono un bene scarso”, spiega al Foglio il vicepresidente del Senato. “In più l’Unione europea nelle sue raccomandazioni non tiene conto delle specificità del settore. Che è composto da aziende fragili e sta già patendo gli effetti di questo inverno. Bisogna decidere una volta per tutte se sono imprese da salvare o da lasciar morire”.

