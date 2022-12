Il caso Madame, dopo Sanremo, piomba sulle regionali del Lazio

La cantante è finita al centro delle polemiche per uno scandalo legato a presunte false vaccinazioni per ottenere il green pass. Il candidato alla regione D'Amato: "La vicenda mi lascia esterrefatto". E chiede di mandare un messaggio pro scienza dal palco del concerto di fine anno a Roma (mentre l'opposizione chiede il passo indietro)

Amadeus l'ha difesa, dando sfoggio di un certo qual garantismo, perché "finché uno non viene giudicato colpevole a mio avviso è innocente". Ma addosso a Madame sono piombati da un paio di giorni gli strali della politica. Laziale, soprattutto. Con un assessore regionale e candidato alla presidenza e un assessore del comune di Roma che le chiedono di fare chiarezza prima del concerto della notte di capodanno, quando è previsto che si esibisca proprio nella Capitale, al Circo Massimo.

Prima di spiegare perché è diventato un terreno di dibattito politico, forse è il caso di ricapitolare in breve la vicenda. Madame, che è una rapper e cantautrice di 20 anni originaria di Creazzo, in provincia di Vicenza, è rimasta coinvolta in un'indagine della procura vicentina su un giro di presunte false vaccinazioni per ottenere il green pass, compiute tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. A febbraio di quest'anno è stata arrestata Daniela Grillone Tecioiu, medico di base accusata di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. In pratica a Grillone contestano il fatto di aver certificato vaccinazioni in realtà mai effettuate. Ed è qui che entra in gioco Madame (che ha Grillone come proprio medico di base a Vicenza), indagata per falso ideologico perché secondo la procura avrebbe ottenuto il certificato verde pur senza essersi sottoposta alla profilassi. Nella stessa posizione di Madame c'è la tennista Camila Giorgi.

Ho passato due anni a combattere il #Covid19.



Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante #Madame mi lascia esterrefatto.



Auspico che almeno dal palco del #CircoMassimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini. pic.twitter.com/Rlq3TJo36e — Alessio D'Amato (@AlessioDAmato_) December 27, 2022



La cantante ha preferito per adesso non commentare, ma da subito la questione ha assunto una rilevanza nazionale. Questo anche perché Madame, che vi ha già partecipato nel 2021, a febbraio farà ritorno come concorrente al Festival di Sanremo. Ragion per cui adesso c'è chi ne chiede l'esclusione, a causa dei messaggi ambigui che ne deriverebbero sulla tv di stato, quella da cui sempre nelle fasi più acute della pandemia è invece passato il messaggio che la vaccinazione dovesse essere incentivata per tutti. Ed è proprio riguardo alle ragioni sanitarie che ha scelto di entrare a gamba tesa Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio e candidato del centrosinistra per succedere a Nicola Zingaretti. "Ho passato due anni a combattere il Covid-19. Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto", ha scritto D'Amato sui suoi profili social. "Auspico che almeno dal palco del Circo Massimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini". Come a dire: che almeno ci tolga dall'imbarazzo, schierandosi una volta per tutte a favore della scienza.

Più o meno la stessa posizione dell'assessore ai Grandi eventi del comune di Roma Alessandro Onorato. Pungolato dal consigliere capitolino di Fratelli d'Italia Federico Rocca, che ha chiesto al sindaco di valutare al più presto l'opportunita dell'esibizione al Circo Massimo "anche come segnale di rispetto verso tutti i cittadini, i dipendenti pubblici, privati e i sanitari che si sono vaccinati o hanno pagato la loro scelta di non farlo", Onorato in una conferenza stampa organizzata al Campidoglio ha confermato la presenza dell'artista vicentina, "perché siamo garantisti, viviamo in uno Stato di diritto e vige la presunzione di innocenza nel corso delle indagini". Ma ha anche chiesto alla stessa "un comunicato in cui magari chiarisca, al netto delle indagini, qual è il suo pensiero, perché ci teniamo che un'occasione del genere, che ci auguriamo essere di liberazione dopo due anni di incubo, abbia un messaggio chiaro che è quello di essere a favore della scienza e contro altre forme di improvvisazione di pensiero". Chissà se arriverà in tempo per la notte di San Silvestro.