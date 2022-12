Telefonata Zelensky-Meloni. La premier: "Pieno sostegno a Kyiv. L'ho invitato a Roma"

"Ribadito il massimo impegno dell'Italia", dice la presidente del Consiglio, che ha confermato l'intenzione di recarsi presto in Ucraina. "Ho ringraziato Meloni per la solidarietà", la risposta del leader ucraino che ha aggiunto: il governo italiano "sta valutando la fornitura di sistemi di difesa a protezione dei cieli"

"Ho rinnovato il sostegno del governo italiano a Kyiv e ho ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta", Giorgia Meloni ribadisce ancora una volta la posizione del suo esecutivo, saldamente collocato nell'asse occidentale. Lo ha fatto con una "cordiale conversazione telefonica" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso del quale è stato affrontanto anche il tema delle forniture militari. La premier ha anche confermato l'intenzione di recarsi, come annunciato qualche settimana fa, nella capitale ucraina. "Ho invitato Zelensky a Roma", si legge inoltre nella nota con cui la stessa presidente del Consiglio ha reso nota la telefonata. È la seconda tra i due leader, arrivata a distanza di un paio di mesi dalla prima.



Cordiale conversazione telefonica con @ZelenskyyUa. Ho rinnovato il sostegno del Governo italiano a Kiev e ho ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta. Ho confermato l'intenzione di recarmi a Kiev e ho invitato Zelensky a Roma. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 27, 2022

"Ho ringraziato Giorgia Meloni per la solidarietà e per il completo supporto", ha poi scritto Zelensky su Twitter, elogiando la decisione del governo italiano di stanziare altri 10 milioni di euro di aiuti per Kyiv. "Meloni mi ha informato che si sta valutando la fornitura di sistemi di difesa a protezione dei cieli ucraini. Abbiamo discusso il piano di pace", ha rivelato infine il presidente ucraino, che nei giorni scorsi si è recato anche negli Stati Uniti, parlando al Congresso.