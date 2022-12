"Questa è la migliore manovra possibile. E sul Mes si può procedere con la ratifica". Parla Ronzulli

"Mi auguro che non ci siano altre concessioni ai No vax. Lo Spid non si tocca. Il 'condono' proposto da Sisto? Nulla di nuovo. Il Pos? Non sono certo queste le sfide che vanno ingaggiate con l'Europa". E poi i rapporti con Renzi e quelli tra il Cav. e Meloni. Intervista alla capogruppo di FI al Senato, che dice: "Questo governo è figlio del centrodestra di Berlusconi"

Le critiche su quel che è stato, le accantona: “Perché coi pochi soldi e il pochissimo tempo a disposizione, abbiamo dovuto fare di necessità virtù”. Piuttosto, si concentra su quel che andrà conseguito, specie in campo europeo (“Il Mes? Sì, si può procedere con la ratifica, ma a patto di correttivi)” e su ciò su cui è bene non perseverare: “Niente eliminazione dello Spid”, come prospettato dal sottosegretario meloniano Alessio Butti, e nessun altro ammiccamento ai No Vax”. Insomma chi ha voluto vedere in Licia Ronzulli una nemica giurata di Giorgia Meloni si ritrova in verità di fronte a una sostenitrice convinta del governo. “Hic manebimus optime”, dice la capogruppo di FI al Senato. Che certo, però, non rinuncia a rivendicare la bontà delle proposte azzurre, anche quelle che sono apparse più controverse. Il paventato emendamento Sisto per un condono penale sugli evasori è stato liquidato da Lega e FdI come un’iniziativa personale, ad esempio. “E invece il viceministro della Giustizia Sisto – ribatte Ronzulli – ha spiegato con chiarezza che si è tratta di un’ipotesi di studio interministeriale. Il Mef e Via Arenula hanno analizzato diverse strade per rendere più utile e appetibile la pace fiscale. Tra queste, si è parlato anche della possibile estinzione di alcuni reati minori a conclusione del pagamento integrale di quanto voluto”.