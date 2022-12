Salvini, sbloccando le opere pubbliche, può cambiare davvero

Matteo Salvini soffre evidenti difficoltà nel tenere insieme la Lega, fatica a mantenere un ruolo di primo piano nel confronto politico, anche perché i temi sui quali si è concentrata la sua iniziativa sono, ora che si passa dalla propaganda all’azione governativa, sono presidiati da altri ministri. Ha però un ruolo tutt’altro che irrilevante come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, posto nel quale è finito quasi per caso ma del quale pare stia gradualmente comprendendo il grande peso che può esercitare. Sbloccare le opere pubbliche di dimensione municipale, far avanzare progetti che per qualche ragione (burocratica o giudiziaria) si sono arenati, trovare un equilibrio tra i diversi livelli di governo per fare e non per suscitare i soliti irrisolvibili conflitti di competenze, sono tutte funzioni in cui l’attivismo di Salvini può, finalmente, incredibilmente, trovare uno sbocco. Peraltro l’ammodernamento delle infrastrutture e del sistema di trasporti è un campo nel quale gli investimenti pubblici e quelli privati determinano immediatamente un effetto positivo sull’occupazione e, una volta completate le opere, migliorano la produttività complessiva del sistema.

