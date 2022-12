Il deficit di credibilità del Pd sulla manovra

Due giorni fa abbiamo scritto che il Pd sta facendo una critica demagogica alla legge di Bilancio di Giorgia Meloni, dato che la “contromanovra” dem consiste in un lunghissimo elenco della spesa senza coperture che farebbe esplodere il deficit. Insomma, se in campagna elettorale si accusava Meloni che avrebbe sfasciato i conti, ora le si contesta di non averlo fatto. Ieri ha risposto indirettamente, attraverso un’intervista al Corriere della sera, il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani dicendo che la loro proposta è “a parità di saldi”. Quindi non un decimale di deficit in più del 4,5 per cento fissato da Giancarlo Giorgetti e Meloni.

