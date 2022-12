Per il Pnrr la Meloni pensa a un "decretone" di fine anno. Ma la furbata non convince Bruxelles

In ansia sugli obiettivi di dicembre, al governo studiano l'ipotesi di un provvedimento d'urgenza con tutte le misure in sospeso. Ma la Commissione ha già espresso perplessità: ecco i motivi. E poi c'è la Germania, con Lindner critica le richieste italiane: "Chiedete sempre manovra espsansive, e ora che ci sono i miliardi non li spendete?"

Te lo ricordi, il Portogallo? Wanda Ferro, attuale sottosegretario all’Interno, a febbraio già si appellava al modello di Lisbona, dove le minacce dell’establishment non attecchivano e infatti si andava al voto anticipato: “Qui si dice che non si può votare sennò non si rispettano le scadenze del Pnrr. Ma è un grido d’allarme per spaventare gli italiani, perché si sa che in caso di elezioni il Piano viene sospeso”. Niente di più facile. Giorgia Meloni, poi, di voler fare alla lusitana, lo disse durante la campagna elettorale discutendo con Enrico Letta: “Il governo socialista portoghese ha portato in Europa la sua proposta di revisione del Pnrr e Gentiloni ha detto che è molto interessante. Se lo fa il Portogallo socialista va bene, e se lo fa l’Italia no?”. In verità non andava mica tanto bene neppure in Portogallo, la cui richiesta di proroga fu infatti sostanzialmente rigettata da Bruxelles.